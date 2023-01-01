В выходные в Пермском крае начнутся снегопады и потеплеет до -1 градуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики прогнозируют возвращение в Пермский край снегопадов. По данным специалисты научного проекта «Метеоролог.и.я», они начнутся в воскресенье.

В ночь на субботу, 25 февраля, в Прикамье ещё ожидается морозная погода с температурой до —18°, а при прояснениях до —25°, днём воздух прогреется до —6… —11°.

В воскресенье на регион начнёт оказывать влияние циклон. Температура воздуха ночью будет —7....—12°, днём —6....—1°. Кроме того, в ряде территорий Прикамья, в том числе в краевом центре, начнутся снегопады, а в южных районах возможна метель с порывами ветра до 12 м/с.

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