Во всех районах Перми объявлены даты публичных слушаний по рассмотрению изменений в ПЗЗ Они пройдут с 28 февраля по 2 марта Поделиться Твитнуть

С 28 февраля по 2 марта во всех районах Перми состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города. Об этом сообщили в градостроительном департаменте мэрии.

Так, 28 февраля в 18:00 слушания начнутся в администрациях Орджоникидзевского (ул. Александра Щербакова, 24), Индустриального (ул.Мира, 15) и Мотовилихинского (ул. Уральская, 36) районов.

На следующий день слушания с 6 часов вечера пройдут в общественном центре «Совет» (ул. Борчанинова, 8), в администрации посёлка Новые Ляды (ул. Транспортная, 2) и в администрации Дзержинского района (ул. Ленина, 85);

2 марта в 18:00 такие же мероприятия анонсированы в администрациях Кировского (ул. Кировоградская, 33) и Свердловского районов Перми (ул. Сибирская, 58).

Как напомнили в ведомстве, проект предусматривает включение в перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капстроительства градостроительного регламента территориальной зоны инженерных, технических сооружений (С-1) видов разрешенного использования «Водный транспорт», «Гидротехнические сооружения». Также предлагается включить в перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительного регламента территориальной зоны производственно-коммунальных объектов (ПК-4) виды разрешённого использования «Водный транспорт», «Гидротехнические сооружения».

Со всеми материалами проекта можно ознакомиться с 28 февраля по 7 марта в администрациях районов, общественном центре «Совет», а также на официальном сайте администрации Перми.

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