За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались три человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 205 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 18 человек, 139 выздоровели, трое скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 462 174 случаев коронавируса, погибли 9 245 местных жителей.

Тем временем, число случаев заболевания и смертей от COVID-19 во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом снизилось на 89% и 62% соответственно, сообщает РИА Новости со ссылкой на сводку ВОЗ.

По состоянию на 22 февраля во всем мире было зарегистрировано более 757 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявлял, что инструменты, имеющиеся в распоряжении правительств, должны позволить завершить пандемию COVID-19 уже в этом году.

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