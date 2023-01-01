Андрей Стрельцов Пермяк Евгений Климов завоевал звание чемпиона страны во второй раз Он стал лучшим и в прыжках на большом трамплине Поделиться Твитнуть

В Чайковском Пермского края завершился Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В нём приняли участие спортсмены из 18 регионов РФ. ​

Пермяк Евгений Климов стал двукратным чемпионом соревнований. 23 февраля ему не было равных на большом трамплине. По итогам двух прыжков спортсмен набрал 247,4 балла. Второе место занял Илья Маньков, третье так же у представителя Пермского края Владислава Мустафина.

Напомним, что в стартовый день турнира Климов стал лучшим в прыжках на трамплине К-95.

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