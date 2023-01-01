Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что можно посмотреть с 24 февраля по 3 марта Поделиться Твитнуть

Новая неделя принесёт в Пермь такое множество событий, что придётся крепко подумать, как всё успеть! Открылись ярмарка народных промыслов «Промыслы. ПроСмыслы» и многочисленные выставки, в Театре-Театре состоятся спектакль-концерт музыкального руководителя театра Татьяны Виноградовой и премьера спектакля «Гостиница «Центральная». На большом экране можно будет увидеть финальную серию второго сезона сериала «Территория» и премьеру полнометражного фильма «Я «любила» мужа» со Светланой Ходченковой в главной роли. В Перми и Пермском крае идёт широкая Масленица, а на площадках ДК Солдатова и Органного зала проходит фестиваль Дениса Мацуева.

Главные масленичные гуляния «Широкая Масленица» (0+) пройдут на эспланаде. Гостей праздника ждут народные игры и забавы, ярмарка, выступления творческих коллективов и шоу театра огня «Игры пламени», во время которого состоится сожжение чучела Масленицы.

Ледовый парк «Виват, Пермь!», 26 февраля с 12:00

В программе «Масленицы в «Губернии» (0+) — интеллектуально-блинное шоу для ценителей и знатоков традиций «Вкусно о традициях», спектакль «Как Валенька и Варенька Масленицу прокатали» (0+), Масленичный бал (6+) и широкое гулянье с народными играми и затеями на площади перед «Губернией». 26 февраля в 09:00 Масленичный поезд направится в село Сива, где пройдёт большой праздник, посвящённый проводам Масленицы. Проходит авторская выставка мастера традиционной вышивки Надежды Гармановой «Стёжки-дорожки» (0+), работает лавка изделий мастеров народных художественных промыслов Пермского края «Пермская диковина».

Пермский дом народного творчества «Губерния», до 26 февраля

Масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около» (0+) — это многочисленные творческие эксперименты, экскурсии по городу, музыкальные интерактивные спектакли и многое другое. Всего в пяти локациях в Перми пройдут 13 событий, в которых примут участие более 80 артистов. Подробная программа в группе фестиваля «ВКонтакте» https://vk.com/vokrugdaokolofest

Пермь, до 26 февраля

В этом году гости «Хохловки» смогут за один день побывать на трёх разных Масленицах (6+) и сжечь три масленичных чучела. У Богородицкой церкви разместится площадка детской Масленицы с играми и занятиями, на торжке можно будет вспомнить, как отмечали этот праздник в СССР, и посмотреть театрализованное представление «Проводы русской зимы». Рядом с избой Ф.Ф. Васильевой гости «Хохловки» смогут встретить весну и проводить Масленицу согласно народным традициям. В программе праздника многочисленные мастер-классы, концерты, интерактивные площадки и многое другое. Особым событием станет колокольный звон: впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» после восстановления звонницы зазвучат колокола.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 26 февраля с 11:00

В Перми стартует XIII фестиваль Дениса Мацуева (6+). 1 марта в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова на торжественном открытии фестиваля (6+) с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром выступят народный артист России, пианист Денис Мацуев и артистка Молодёжной оперной программы Большого театра Лилит Давтян (сопрано). Юный солист концерта — финалист Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», пианист Фёдор Кутузов. Дирижёр — победитель Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С.В. Рахманинова Филипп Селиванов. Прозвучат признанные шедевры классической музыки — произведения Моцарта и Рахманинова. В Органном концертом зале пройдёт прямая трансляция концерта.

2 марта в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова состоится симфонический концерт Российского национального молодёжного симфонического оркестра (6+). Выступят солисты, лауреаты международных конкурсов Анна Савкина (скрипка), Полина Тхай (виолончель), Екатерина Мочалова (домра) и Денис Мацуев (фортепиано). Прозвучат сочинения Паганини, Мендельсона, Чайковского, Рахманинова и Шостаковича.

3 марта в 19:00 в Органном концертом зале пройдёт сольный концерт Дениса Мацуева (6+). В программе — «Картинки с выставки» Мусоргского, а также избранные сочинения русских и зарубежных композиторов.

С 1 по 4 марта

На XVII межрегиональной ярмарке народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и авторских изделий «Промыслы. ПроСмыслы» (0+) представлены авторские изделия народного творчества прошлого, настоящего и будущего. Свою продукцию презентуют более 200 участников из 50 городов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, Анапы, Ижевска, Екатеринбурга и Тюмени. В программе творческие мастер-классы, концерты, детская площадка с игровым пространством по мотивам русских народных сказок и многое другое.

КВЦ «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59), до 26 февраля

В рамках юбилейной программы «300 лет Перми» в Театре-Театре пройдёт премьера драматического спектакля «Гостиница «Центральная» (16+). Здание, расположенное на перекрёстке улиц Сибирской и Советской, стало перекрёстком множества судеб: в годы Великой Отечественной войны «семиэтажка» служила вторым домом для огромного числа творческой интеллигенции со всего Советского Союза. Арам Хачатурян написал здесь знаменитый «Танец с саблями», Вениамин Каверин — главы романа «Два капитана», Сергей Прокофьев — партитуру балета «Золушка»; в эвакуацию здесь жили бакинские нефтяники, московские конструкторы, эвакуированные из Ленинграда вместе с театром оперы и балета им. Кирова балетные звёзды. Авторы спектакля расскажут о знаковой для города «семиэтажке» через три временных пласта: 1940-е годы, 1960-е, современность. В основе литературного текста лежит огромный пласт документальных материалов, воспоминаний и интервью. Автор идеи — Борис Караджев. Режиссёр-постановщик — Елена Невежина. Драматург — Ксения Гашева.

Театр-Театр, 2 и 3 марта в 19:00

В программе спектакля-концерта композитора, музыкального руководителя, дирижёра Театра-Театра, лауреата «Золотой Маски», заслуженного работника культуры РФ Татьяны Виноградовой «И чувства вновь крылаты...» (16+) — романсы на стихи русских поэтов.

Театр «Сцена-Молот», 27 февраля в 19:00

В Перми на большом экране покажут финальную серию второго сезона сериала «Территория» (18+). В рамках создания проекта впервые на российском телевидении была использована коми-пермяцкая мифология, легенды и поверья Урала, и все съёмки сериала проходили в Прикамье. После показа пройдёт сессия вопросов и ответов, в которой примут участие заместитель генерального директора PREMIER Макар Кожухов, креативный продюсер проекта Тимофей Шарипов, автор сценария Ирина Накарякова и исполнители главных ролей: Ксения Отинова, Ася Чистякова, Алексей Корсуков, Cергей Колесов и другие.

Частная филармония «Триумф», 28 февраля в 19:00

В «Триумфе» состоится премьерный показ полнометражного фильма «Я «любила» мужа» (18+) — драмеди со Светланой Ходченковой в роли тихой домохозяйки, которая случайно становится преступницей. На мероприятии выступят представители команды фильма.

Частная филармония «Триумф», 27 февраля в 19:00

Сразу две выставки открылись в галерее «Пермский период»: мужские образы в живописных, графических и скульптурных работах пермских авторов «Главный герой» (0+) и персональная выставка художницы из Губахи Светланы Мищенко-Сапсай «Красота, и только!» (0+, от 4 лет).

Художественная галерея «Пермский период», до 22 марта

В «Горьковке» можно увидеть выставку «Пермь на почтовых открытках» (12+), её посвятили юбилею города и дню рождения пермской почты, которой исполняется 241 год. Экспонаты выставки расскажут об архитектуре Перми за последние 100 лет. Ценность коллекции состоит в том, что многие здания, представленные на открытках, к настоящему моменту перестроены, а часть — сохранились только на почтовых карточках.

Краевая библиотека им.Горького, до 15 марта

В Доме художника также новая выставка — «Ноль часов: ноль минут» (6+). На ней представлены работы нового поколения художников, преимущественно выпускников и студентов художественных отделений пермских вузов и училищ.

Пермский дом художника, до 16 марта

В Доме-музее Н.Г. Славянова откроется выставка «На связи» (0+), которая рассказывает детям и подросткам о российских изобретениях, объединённых темой «связь и коммуникации». В выставочном проекте Фонда «Будущее время» (Москва) участвуют музеи из Перми, Екатеринбурга, Дубны и Старого Оскола, которые вместе с подростками разрабатывают и организуют собственные версии выставок и интерактивных программ, посвящённых истории российской инженерной мысли и научных открытий.

Дом-музей Н.Г. Славянова, с 1 марта

В ЦВЗ можно увидеть работы пермских художниц Анастасии Поповой и Ольги Молчановой-Пермяковой в общей экспозиции «Море моря» (0+). Представлена живопись и видеоинсталляции.

Центральный выставочный зал, до 19 марта

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