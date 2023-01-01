На разработку проекта капремонта ДК Солдатова в Перми могут потратить 43 млн рублей Поделиться Твитнуть

МАУК «Пермский городской дворец культуры им. Солдатова» на портале госзакупок разместило объявление о проведении конкурса по отбору подрядчика для разработки научно-проектной документации (НПД) на капитальный ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования объекта по адресу: Пермь, Комсомольский проспект, 79.

Заявки принимаются до 10 марта. Начальная (максимальная) цена контракта — 43 млн руб.

Срок выполнения работ — 550 дней с даты получения разрешения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения и 30 дней на получение самого разрешения.

Работы предполагается провести в три этапа. Первый включает в себя комплексные научные исследования и инженерные изыскания. Второй — разработку НПД с созданием эскиза и проекта. Третий — разработку рабочей документации.

Итоги конкурса будут подведены 14 марта 2023 года.

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