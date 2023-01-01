В Перми запретили высаживать тополя и американские клёны Деревья признаны опасными для человека Поделиться Твитнуть

В Перми утвердили порядок проведения работ по озеленению городских территорий. В документе, опубликованном на сайте мэрии, указаны сроки высаживания растений, мероприятия по ухаживанию за ними, а также опубликован перечень деревьев, которые культивировать на территории краевого центра запрещается.

Как пишет ВЕТТА, в «черный список» попали тополь гибридный (женские экземпляры) из-за пуха во время цветения, а также клён ясенелистный (американский клён) — считается, что он вредит другим растениям и является сильным аллергеном для человека.

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