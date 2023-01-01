Максим Артамонов В Перми к 300-летнему юбилею ремонт фасадов сделан только у 40% многоквартирных домов До конца года чиновники обещают закончить работы на 70 домах из 117-ти Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

В Перми к концу года будут завершены ремонты фасадов 70 многоквартирных домов в центре города. К началу года строительно-монтажные работы были закончены на 47 объектах — это 40% от запланированного объёма. Об этом на заседании комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству рассказал начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков.

Чиновник напомнил, что с 2019 по 2023 год был запланирован ремонт фасадов 117 домов. Объекты приводятся в нормативное состояние к 300-летию Перми.

Баскаков пообещал, что завершение работ в полном объёме планируется до конца года.

Во время обсуждения депутаты комитета гордумы обратили внимание на то, что в ходе капремонта домов строительная техника портит тротуары. Чиновник заверил, что всё это восстанавливается до подписания акта выполненных работ на объекте.

Депутат Владимир Молоковских высказал предложение, чтобы чиновники лучше готовились к выступлениям. Например, делали к докладам таблицы или презентации, где бы указывалось, сколько было запланировано сделать и сколько сделано по факту.

По словам депутата Марка Коробова, в 2022 году были завершены работы на 21 доме, при изначально запланированных 50-ти. В связи с этим есть риски, что к юбилею города капремонт не будет выполнен в срок, отметил депутат. «По сути, мы готовились четыре года, а всю основную работу оставили на последние четыре месяца», — посетовал Марк Коробов.

Станислав Баскаков ответил, что на всех объектах еженедельно проводятся объезды, и на каждом доме «активно ведётся работа».

«Ситуация немного удручает. В 2022 году мы неоднократно обращали внимание, что есть огромный риск, что мы можем не успеть к юбилею города, при этом в фонде капитального ремонта говорят, что всё будет в порядке, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. До юбилея остаётся менее четырёх месяцев, а с 2019 года было выполнено лишь 40% работ. Сейчас озвучивается, что фонд всё-таки будет успевать до конца года, но у нас юбилей в июне, и эти сроки вызывают огромное количество вопросов. Недопустимо в целом такое отношение, поэтому я предлагаю администрации принять какие-то срочные меры, которые, может быть, даже выходят за привычные рамки, но, тем не менее, чтобы у нас к юбилею всё было готово», — резюмировал депутат.

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