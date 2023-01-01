Елена Синица В выходные дни транспорт Перми будет работать по воскресному расписанию Кроме этого, изменится график работы точек распространения транспортных карт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми напомнили о графике работы общественного транспорта в праздничнее дни. В период с 23 по 26 февраля общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию. Пассажиров просят быть внимательными при совершении поездок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в праздничные дни изменится график работы точек распространения транспортных карт. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

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