За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 213 новых случаев COVID-19 Госпитализированы 20 человек, 249 выздоровели Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 213 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 75 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 20 человек, 249 выздоровели.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, а также в Чайковском и Пермском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 461 818. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончался 9241 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.