Андрей Стрельцов Евгений Климов из Перми стал чемпионом России по прыжкам с трамплина Соревнования проходят в Чайковском Поделиться Твитнуть

Евгений Климов

teamrussia.pro

Во вторник, 21 февраля, начался Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. Старты проходят в Чайковском Пермского края и собрали спортсменов из 18 регионов страны.

По итогам первого дня соревнований пермяк Евгений Климов завоевал титул чемпиона России. ​ Он по итогам двух прыжков с нормального трамплина набрал 253,5 балла и опередил своего извечного конкурента Данила Садреева. Оба спортсмена являются призёрами Олимпиады в Пекине.

Сегодня второй день чемпионата.

Напомним, Евгений Климов - лауреат Строгановской премии по итогам 2021 года в номинации «За высокие достижения в спорте». Климов стал серебряным призёром по прыжкам с трамплина Олимпийских игр в Пекине. Россия не лидировала в этом виде спорта на протяжении нескольких десятилетий.

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