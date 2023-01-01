Пермь заняла третье место в России по числу радиостанций А рекламная доля радио опережает телевидение и прессу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермь занимает третье место по количеству работающих в эфире радиостанций. В краевом центре в настоящий момент транслируется 37 радиоканалов. Первые два места принадлежат Москве (52 радиостанции) и Санкт-Петербургу (41). Такие данные о состоянии отрасли телерадиовещания в России на январь 2023 года привёл замдиректора Пермского радиотелецентра Михаил Капустин.

Он также отметил, что в списке самых высоких телебашен России, с которых ведётся радиотрансляция, эти города располагаются в том же порядке.

Капустин считает, что развитие радиовещания напрямую зависит от активности рекламного рынка, а в Перми она высокая.

Согласно данным Российской академии радио за 2021 год, доля радио в структуре всей рекламы выросла на 42 %, опередив телевидение и прессу. Это самый высокий показатель по стране. «Тенденция сохраняется и сегодня», - заявил Михаил Капустин.

Сейчас 25 из 37 радиостанций в краевом центре транслируются в эфир с телебашни РТРС на ул. Крупской. В декабре открылось вещание радио Like FM.

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