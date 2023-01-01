Заместителем председателя Пермского краевого суда назначена Мария Торжевская 22 февраля она была представлена коллективу Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

На пост заместителя председателя Пермского краевого суда назначена Мария Торжевская. В Указе президента Российской Федерации от 17 февраля 2023 года № 98 говорится: «Назначить на 6-летний срок полномочий в Пермском крае заместителем председателя Пермского краевого суда Торжевскую Марию Олеговну».

В среду, 22 февраля, глава краевого суда Александр Суханкин представил коллективу нового руководителя. Он отметил богатый профессиональный опыт и компетентность Торжевской. В ответном слове зампредседателя краевого суда поблагодарила за слова поддержки, выразила надежду на плодотворную работу и поздравила всех с наступающим Днём защитника Отечества.

Торжевская Мария Олеговна родилась в 1983 году в г. Ревда Свердловской области. В 2005 году с отличием окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Стаж работы по юридической профессии — 17 лет, в должности судьи — 9 лет.

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