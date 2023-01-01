На Южном обходе Перми утром 22 февраля произошло несколько ДТП

Образовалась многокилометровая автомобильная пробка

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пробки

  Константин Долгановский

В Перми на участке Южного обхода утром 22 февраля образовалась автомобильная пробка в 8-9 баллов. Таковы данные сервиса Яндекс.

Ресурс указывает на то, что движение затруднено на участке  от ул. Героев Хасана до ш. Космонавтов по направлению к Красавинскому мосту. Причиной затора стали несколько ДТП. 

Сообщается, что простоять в пробке здесь можно дольше часа. Участников движения просят выбирать пути объезда.   

пробка22

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