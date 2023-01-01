Власти Соликамска выплатят 150 тысяч рублей ребёнку, которого укусила бездомная собака Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Пермский краевой суд подтвердил законность приговора Соликамского городского суда о взыскании с муниципалитета 150 тыс. руб. в пользу несовершеннолетнего, которого покусала бездомная собака. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судебное разбирательство началось по иску надзорного органа, куда обратилась семья пострадавшего мальчика. Прокуратура настаивала на том, что ЧП произошло ввиду непринятия необходимых и действенных мер администрацией Соликамского городского округа к организации отлова и содержания безнадзорных животных на вверенной территории.

Происшествие случилось в мае 2022 года. После нападения собаки ребёнку была оказана медицинская помощь, в том числе стационарного типа, потребовалась операция.

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