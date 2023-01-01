Андрей Стрельцов
«Молот» стартовал с победы в 1/8 финала Кубка Петрова
Пермский клуб обыграл красноярский «Сокол»
В Красноярске началась серия игр плей-офф между «Молотом» и «Соколом». Первый поединок завершился в пользу пермской команды со счётом 2:0. Голами отличились Дмитрий Воробьёв и Алексей Шубин.
Напомним, что серия игр в этом раунде турнира длится до четырех побед одной из команд.
Следующий поединок пройдет уже завтра, 22 февраля. Отметим, что и последующие матчи серии 25 и 26 февраля состоятся в Красноярске.
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