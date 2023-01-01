Андрей Стрельцов «Молот» стартовал с победы в 1/8 финала Кубка Петрова Пермский клуб обыграл красноярский «Сокол» Поделиться Твитнуть

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В Красноярске началась серия игр плей-офф между «Молотом» и «Соколом». Первый поединок завершился в пользу пермской команды со счётом 2:0. Голами отличились Дмитрий Воробьёв и Алексей Шубин.

Напомним, что серия игр в этом раунде турнира длится до четырех побед одной из команд. ​

Следующий поединок пройдет уже завтра, 22 февраля. Отметим, что и последующие матчи серии 25 и 26 февраля состоятся в Красноярске.

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