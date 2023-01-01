Максим Артамонов В Перми 23% пассажиров не платят за проезд на маршрутах без кондукторов Чиновники отчитались об итогах деятельности транспортной отрасли за 2022 год Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В прошлом году доходы от транспортной отрасли принесли в городской бюджет 4 млрд 411,2 млн руб., а расходы составили 5 млрд 864 млн руб. Эти показатели оказались выше уровня 2021 года: 3 млрд 551,4 млн и 5 млрд 784,2 млн руб. соответственно. Такие данные на заседании комитета гордумы по экономическому развитию привела и.о. начальника департамента транспорта Анастасия Иконникова. Чиновница отчиталась перед депутатами о результатах деятельности транспортной отрасли за 2022 год.



По словам Иконниковой, в прошлом году только 8,7% пассажиров оплачивали проезд наличными, а 46,6% — банковской картой. Льготные проездные использовали 22,2% пассажиров, а федеральные и региональные проездные — 8,3% пассажиров. Транспортная карта в режиме «Электронного кошелька» стала популярной у 6,5% пассажиров, в режиме гражданского проездного — у 6,7%.

Отвечая на вопросы депутатов о доле безбилетных пассажиров на маршрутах, где нет кондукторов, Иконникова пояснила, что доля безбилетников составила порядка 23% (то есть почти каждый четвёртый житель города), а на маршрутах с кондукторами — 6%.

В целом в 2022 году количество пассажиров, ездивших на маршрутах с бескондукторной системой оплаты, составило 149 млн человек. Штрафы за безбилетный проезд были вынесены в отношении 11 431 пермяка. Из сумм взысканных штрафов в городской бюджет поступило 3 млн руб.

Количество безбилетных пермяков в общем пассажиропотоке в прошлом году составило 18,1%. Чиновники предполагали, что их будет около 15%, но этого не случилось, несмотря на принимаемые дептрансом меры.



В Перми переход маршрутов на бескондукторную систему оплаты проезда чиновники начали вводить осенью 2021 года. После отказа от кондукторов в бюджете Перми образовалась финансовая дыра в виде недополученных доходов — порядка 600 млн руб. за год. Это решение городских властей ожидаемо привело к росту количества безбилетных пассажиров и вызвало критику со стороны пермяков. Они неоднократно выражали своё недовольство в социальных сетях и на уличных акциях.

Сейчас без кондукторов работает большинство трамвайных и автобусных маршрутов. Эта система действует на 49 муниципальных маршрутах — 42 автобусных и восьми трамвайных.



Штраф за безбилетный проезд в Перми составляет 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и 5 тыс. руб. — за повторное.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.