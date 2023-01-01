Елена Синица Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал послание президента В частности, он отметил, что помощь участникам СВО и их семьям будет продолжаться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Как написал в своём телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Махонин, президент обозначил главные векторы развития страны.





В числе таких векторов — создание специального государственного фонда, который будет заниматься адресной помощью семьям погибших и ветеранам СВО. Махонин отметил, что на уровне края также будет продолжаться помощь бойцам и их семьям. Как рассказал губернатор, с 17 февраля в регионе начали работать 49 центров поддержки.





Кроме этого, был поднят вопрос введения программы льготного арендного жилья для работников оборонных предприятий. По мнению Махонина, в региона она будет востребованной.





«Считаю, что главный посыл президента — о необходимости сплотиться в это непростое время. Вместе мы можем ответить на любые вызовы, а Россия непременно будет только развиваться!» — пишет Дмитрий Махонин.

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