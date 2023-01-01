Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми готовится издание романа известного журналиста «Пермская библиотека» поддержала 14 издательских проектов Поделиться Твитнуть

Известный пермский журналист Сергей Тупицын, проживающий ныне в Калининграде, написал роман, который благодаря грантовой поддержке «Пермской библиотеки» будет издан в наступившем году. Роман-хроника «Золотой брегет императора» (16+) описывает события российской истории на территории Пермского края от становления династии Романовых до Миллениума.

Сергей Тупицын, журналист, писатель:

— Я по природе фаталист. Когда я узнал, что моё alter ego — Сергей Тупицын — был последним другом последнего прямого наследника царского престола, убитого в окрестностях столицы Пермской губернии, понял, что Пермь в моей жизни появилась не случайно. Таков был первый посыл к написанию этой книги.

В ней практически нет вымышленных героев, подавляющее большинство событий достоверны, и вместе с тем это не историческая хроника, а роман, потому что ряд его реальных эпизодов имеет продолжение, подсказанное воображением автора.

За издание романа взялась Пермская региональная краеведческая общественная организация «Мы — земляки» (Сергей Тупицын работал в одноимённом журнале), предисловие написал известнейший автор исторических романов, трижды лауреат премии «Большая книга» бывший пермяк Леонид Юзефович.

Издание «Золотого брегета императора» стало возможным благодаря грантовой поддержке программы «Пермская библиотека». Результаты конкурса стали известны в середине февраля, экспертный совет под председательством доктора филологии Бориса Кондакова из 19 заявок, поданных на конкурс, одобрил 14.

В числе изданий, которые планируется осуществить в 2023 году, краеведческий сборник «Дом Смышляева в Перми. Хроника» (12+); эссе Ирины Гилёвой «Легенда пермской журналистики» (12+), посвящённое известному пермскому журналисту Вальдемару Пырсикову; сборник «Пермские архипастыри. 1800-1918» (12+), рассказывающий о пятнадцати иерархах, управлявших Пермской епархией в 1800-1918 годах; словарь Георгия Чечулина «Лексикон пермского языка…» (12+), работой над которым займётся «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»; 32-й выпуск альманаха писателей Пермского края «Литературная Пермь» (16+), а также 27- и 28-й выпуски литературного журнала «Вещь» (18+).

Издательский центр «Титул» создаст в 2023 году электронный макет книги под названием «О Перми и пермяках в прозе и стихах» (6+): издание содержит 50 высказываний известных людей, в разные годы посетивших Пермь, живших или ныне живущих в Перми.

Компания «Арт-бюро» подготовит «По предгорьям Урала: путевые очерки конца XIX — начала XX в.» (12+) — научное издание литературных путешествий по Прикамью и Уралу, опубликованных на страницах газет и журналов конца XIX — начала XX в.

Кочёвский центр развития культуры реализует проект «Певец родного края» (12+), цель которого — сохранение литературного наследия коми-пермяцкого поэта Петра Николаевича Чугайнова.

«Всероссийское общество инвалидов» представит электронную книгу «Верю в себя» (16+), посвящённую актуальным вариантам решений жизненных проблем — от реабилитации инвалидов до просвещения и воспитания этичного к ним отношения.

Автономная некоммерческая организация «Историко-архивный музейный центр «РЕТРОспектива» займётся подготовкой издания «Пермяки. Вторая половина XIX — нач. ХХ вв. Часть I. Офицеры» (12+) из серии справочников, посвящённых информации о жителях Перми, в основу которого будут положены списки из «Адрес-календарей. Справочных книжек Пермской губернии».

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