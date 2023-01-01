Участникам СВО будут предоставлять отпуска каждые полгода Его продолжительность составит 14 дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мобилизованным, добровольцам и другим участникам СВО будут раз в полгода предоставлять регулярные отпуска для поездки домой. Отпуск будет длиться 14 дней без учёта времени на дорогу. Об этом в послании Федеральному собранию 21 февраля сообщил президент Владимир Путин.

Отдых российским военным нужен, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», сказал глава государства.

Путин также поручил правительству создать федеральный центр для помощи пострадавшим в ходе СВО — участникам спецоперации и членам их семей.

Напомним, СВО России на Украине длится с 24 февраля 2022 года. Частичная мобилизация в РФ началась 21 сентября 2022 года.

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