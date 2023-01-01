За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 195 новых случаев COVID-19 Госпитализированы 24 человека, выздоровели 250, один пациент скончался Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 195 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 74 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 24 человека, выздоровели 250, один пациент скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, в Краснокамском и Соликамском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 461 605. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончался 9241 человек.

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