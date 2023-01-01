Глава СКР поручил проверить сообщение о ползущем по улице Перми инвалиде без ног Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о совершении противоправных действий в отношении жителя Пермского края. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В СМИ была опубликована информация о том, что в Пермском крае мужчина, не имеющий постоянного места жительства и регистрации, был оставлен на улице в связи с отказом социальных работников принять меры по помещению мужчины в соответствующее учреждение якобы из-за отсутствия мест», — говорится в информации.

Ранее видеокадры, на которых мужчина без ног на четвереньках передвигается по улице в Кировском районе Перми, появились в социальной сети. Инвалид пояснял прохожим, что направляется из отдела полиции. В ГУ МВД по Пермскому краю заявили, что полицейские пытались поместить мужчину в социальный центр, однако там не оказалось мест.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Пермскому краю Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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