В Перми скончался судья, выносивший приговор по делу о пожаре в «Хромой лошади» Дмитрий Вяткин страдал онкологическим заболеванием Поделиться Твитнуть

Дмитрий Вяткин

59.ru

В Перми скончался бывший судья Ленинского районного суда 53-летний Дмитрий Вяткин. Он известен тем, что выносил приговоры по нескольким резонансным уголовным делам в регионе.

Так, в апреле 2013 года он оглашал вердикт по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь», где погибли 156 человек. В 2010 году он вынес приговор Александру Ширману — инкассатор был осуждён за похищение 250 млн руб. в Перми. Ещё одним громким процессом в работе Вяткина стало дело о смертельном ДТП на Комсомольском проспекте в 2006 году: водитель BMW-X5 на скорости выехал на перекресток у ЦУМа на красный свет и столкнулся с «Жигулями», в которых находились трое 19-летних парней. Двое из них погибли.

Как сообщает 59.ru, Дмитрий Вяткин был судьей более 20 лет и вышел в отставку в 2019 году. Почти все эти годы он работал в Ленинском райсуде, но незадолго до отставки стал зампредседателя Орджоникидзевского районного суда.

Два месяца назад у Дмитрия Вяткина обнаружили затемнение в легких и диагностировали онкологическое заболевание. Скончался судья 16 февраля, а в субботу, 18 февраля, состоялись похороны.

У Дмитрия Вяткина осталось трое сыновей 5, 7 и 10 лет. Редакция «Нового компаньона» приносит глубокие соболезнования семье покойного.

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