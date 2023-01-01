Елена Синица Пермякам потребуется 6,5 лет, чтобы накопить на свой дом При этом зарплата в месяц должна быть чуть более 51 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

По данным портала «Мир квартир», жителю Пермского края потребуется 6,5 лет, чтобы накопить деньги на строительство собственного дома. При этом средняя зарплата в месяц должна составлять 51,5 тыс. руб. С такой зарплатой получится накопить на дом стоимостью чуть более 4 млн руб.

Средние ценовые данные по частным домам были взяты из собственной аналитики портала, данные по заработной плате — из открытых данных Росстата РФ. Так, самый большой разрыв доходов населения и цен на домовладения демонстрирует республика Чечня, где средняя зарплата составляет 35 157 руб. в месяц, а стоимость дома — 10 244 129 руб. Поэтому срок, за который житель республики накопит на отдельно стоящий коттедж, составляет 24,3 года.

В десятку с самыми большими сроками вошли также Дагестан (22,8 года), Ингушетия (22,1 года), Севастополь (21,9 года), Крым (19,4 года), Санкт-Петербург (19,4 года), Краснодарский край (18,4 года), Калининградская область (17,9 года), Карачаево-Черкесия (17,1 года) и Кабардино-Балкария (16,4 года).

Интересно, что и Москва недалеко ушла от аутсайдеров. На дом москвичам придется копить 16,1 года, а подмосквичам — 15,1 года.

Быстрее же всего соберут необходимую сумму себе на коттедж обитатели Кемеровской (4 года), Магаданской (4,1 года), Архангельской (4,2 года), Курганской (4,6 года) областей, Еврейской АО (4,8 года), республики Коми (4,8 года), Ханты-Мансийского АО (5,4 года), Красноярского (5,6 года), Забайкальского (5,6 года) краёв и Иркутской области (5,9 года).

В среднем россиянин, получая среднемесячную зарплату 63 060 руб., будет копить на средний дом стоимостью 6 023 019 руб. в течение 8 лет.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.