Из-за митинга-концерта 22 февраля в центре Перми запретят остановку и стоянку транспорта Ограничения коснутся трёх улиц Поделиться Твитнуть

В связи с проведением 22 февраля митинга-концерта в пермском парке им. Горького для обеспечения безопасности будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта на участках трёх центральных улиц. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Так, на период подготовки и проведения мероприятия с 00:00 до 16:00 в среду нельзя останавливаться и парковаться на ул. Краснова (участок от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской), на ул. Революции (участок от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта), на Комсомольском проспекте (участок от ул. Революции до ул. Краснова).

Митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, начнётся 22 февраля в 15:00.

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