В Пермском крае в выходные ожидается резкое потепление И пройдут снегопады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на этой неделе ожидается резкий перепад температур. Вплоть до пятницы сохранится морозная погода, а затем начнётся резкое потепление. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Так, в ночь на пятницу в Прикамье температура местами опустится до -25 градусов, но уже днём прогнозируется около -10. В субботу в дневные часы с запада начнёт поступать тёплый воздух, что приведёт к повышению температуры до -7 градусов, и начнётся умеренный снегопад, который усилится в воскресенье. При этом температура воздуха в последний день недели может подняться до -4…-9 градусов, а на юге края до -2.

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