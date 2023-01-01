В январе годовая инфляция в Пермском крае замедлилась до 12,1% Но показатель по-прежнему выше, чем в ПФО и России в целом Поделиться Твитнуть

В январе 2023 года годовая инфляция в Пермском крае понизилась на 0,33 п.п. по сравнению с декабрём до 12,10%. Несмотря на снижение, это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (11,71%) и по России в целом (11,77%). Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Так, темп прироста цен на продовольственные товары в январе снизился на 0,41 п.п., до 11,23%. Основной причиной такой динамики стало расширение отечественного производства ряда продуктов и сокращение затрат сельхозпроизводителей.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился по сравнению с декабрём до 12,03%, на 0,38 п.п. Повлиял сдержанный потребительский спрос и расширение предложения отдельных товаров.

К примеру, на фоне экспортных ограничений предложение моторного топлива внутри страны превышало спрос, это снизило цены на бензин марок АИ-95 и 92.

Ускорению снижения цен на смартфоны способствовала сдержанная потребительская активность. Дополнительный вклад внесло восстановление предложения, в том числе за счёт параллельного импорта.

На внутреннем рынке из-за экспортных ограничений расширилось предложение продукции дерево- и металлообработки, что замедлило рост затрат производителей мебели и стройматериалов.

Годовой темп прироста цен на услуги в январе 2023 года снизился относительно предыдущего месяца на 0,24 п.п., до 13,46%.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счёт эффекта высокой базы весны прошлого года. Но из-за увеличения устойчивого инфляционного давления этот показатель будет несколько возрастать во второй половине года. В базовом сценарии, с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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