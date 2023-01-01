Максим Артамонов Президент Путин назначил двух судей в Арбитражный суд Пермского края Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении двух судей в Арбитражный суд Пермского края. Речь идёт о Светлане Федосеевой и Артуре Любишине. Об этом сообщается на сайте суда.

В октябре 2022 года указом президента судьей Арбитражного суда Пермского края стал Александр Чирков.

Он начал свою трудовую деятельность в Арбитражном суде Пермской области в 2006 году, занимал разные должности в суде, продолжительное время возглавлял Совет помощников краевого арбитража.

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