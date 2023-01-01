Максим Артамонов Пермский политолог Виталий Ковин вышел из движения «Голос» При этом он продолжит заниматься выборами и «организовывать в Пермском крае независимое гражданское наблюдение» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 20 февраля пермский политолог и преподаватель Виталий Ковин*(признан в России СМИ-иноагентом) больше не является участником движения «Голос»* (включено в список иностранных агентов) и членом его Совета. Политолог написал соответствующее заявление и проинформировал об этом Минюст. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«Это вынужденная, но необходимая мера [выход из организации], которая продиктована моими личными соображениями о том, как пережить нынешний морок (кстати, завтра у меня очередное заседание суда по иноагентству). С самим «Голосом» ничего не случилось, он в порядке, насколько это возможно в существующих условиях, со всеми своими иноагентскими статусами и другими обременениями», — пояснил политолог.

Он отметил, что несмотря на выход из организации, он продолжит «изучать российские выборы и то, что от них осталось».

«Я продолжу выступать в качестве электорального эксперта, писать о выборах. И я продолжу наблюдать на выборах, организовывать в Пермском крае независимое гражданское наблюдение, для тех, кто считает это для себя важным», — написал политолог.

В заключение он отметил, что «Голос» дал ему «новую профессию и общественную цель — честные, свободные и конкурентные выборы».

Движение «Голос» было основано в 2000 года. Оно позиционирует себя как объединение россиян по независимому наблюдению за выборами. В 2013 году организацию признали иноагентом — в то время она имела форму НКО и попала в соответствующий список. В 2016 году по решению Пресненского суда Москвы движение закрыли по иску Минюста. Однако после ликвидации оно продолжило работу в качестве незарегистрированной организации.

В августе 2021 году Минюст внёл «Голос» в новый реестр иноагентов незарегистрированных общественные объединения. При этом «Голос» стал первой организацией в этом списке. После этого представители организации сообщили, что продолжат работу, несмотря на включение в перечень иноагентов.

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