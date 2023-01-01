За выходные в Пермском крае коронавиурсом заразились 275 человек А выздоровел только 181 местный житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие выходные в Пермском крае подтверждено 275 новых случаев COVID-19: 172 человека заболели в субботу и 103 в воскресенье.

За двое суток госпитализирован 21 пациент, выздоровел 181, скончались два человека.

Наибольшее число заражённых по-прежнему фиксируется в краевом центре.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 461 410. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции погибли 9240 человек.

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