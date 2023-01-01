Елена Синица В Перми на бывшем участке центра соцадаптации может появиться жилая застройка Участок выставят на торги Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Министерство имущества Пермского края предложило комиссии по землепользованию и застройке исключить участок возле Центра социальной адаптации по ул. Таборской, 22а из зоны ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Этот участок имеет площадь порядка 4,8 тыс. кв. м. Его можно использовать под застройку жилыми многоквартирными домами. Как сообщила глава ведомства Лариса Ведерникова, раньше эта территория была единой со зданием Центра соцадаптации, однако позднее участок разделили.

Так как теперь разместить социальный объект здесь невозможно, предлагается выставить участок на торги. Члены комиссии по ПЗЗ проголосовали за то, чтобы направить проект по снятию ограничений с территории на ул. Таборской на публичные слушания.

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