В Перми создан городской Центр поддержки участников СВО и их семей Всего в Прикамье должны заработать 49 таких центров Поделиться Твитнуть

В Перми начал работать городской Центр поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщил мэр Алексей Дёмкин. По сути, это кол-центр, потому что обратиться туда можно только по единому городскому номеру телефона 217-33-70.

«Звонок будет направлен к специалисту конкретного района, который примет обращение и запишет контактные данные. Затем начнётся работа и составление индивидуального плана для каждого обратившегося, — пояснил градоначальник. — При необходимости специалист района самостоятельно свяжется с другими подразделениями администрации или краевыми ведомствами, например, министерствами соцзащиты, здравоохранения или центром занятости».

Напомним, в Пермском крае с 17 февраля должны начать работу 49 центров поддержки участников спецоперации и членов их семей. Такое распоряжение 7 февраля подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. О решении создания центров было заявлено на заседании правительства 8 февраля.





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