Максим Артамонов В Перми более 40 домов останутся без воды Отключения произойдут в конце февраля и начале марта Поделиться Твитнуть

В Перми в конце февраля и начале марта запланированы массовые отключения холодного водоснабжения в жилых домах. Отключения связаны с проведением аварийно-восстановительных и ремонтных работ на сетях. Без воды останутся несколько десятков домов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на «Новогор-Прикамье».



В субботу, 25 февраля, с 9:30 до 19:30 воды не будет в домах по следующим адресам:



— ул. Академика Курчатова, 1-9;

— ул. Васильева, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б;

— ул. Гусарова, 10, 14;

— ул. Кояновская, 6, 10;

— ул. Таборская, 22, 22а;

— ул. Тбилисская, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а.



С 10:00 до 19:00 1 марта воду отключат в домах: ул. Алексеевская, 50, Нагорная, 5, Постаногова, 7 и Свободы, 10.



На следующий день, 2 марта, с 10 утра до 19 вечера отключение воды запланировано по адресам:



— ул. Карпинского, 56;

— ул. Парашютная, 7а, 9;

— ул. Танкистов, 29;

— ул. Формовщиков, 3, 7;

— ул. Декабристов, 2, 6, 10.



Также 4 марта с 10:00 до 20:00 без воды останутся жители по адресам: ул. Вильвенская, 21, Мильчакова, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35 и ул. Челюскинцев, 17, 21, 23.



Последнее отключение запланировано на 5 марта с 10.00 до 20.00. Воду отключат в домах по адресам:



— ул. Монастырская, 119, 121, 123, 142, 142/1, 144, 152, 155, 157, 159, 171, 173;

— ул. Плеханова, 3, 13;

— ул. Решетникова, 4, 5, 6, 6а, 18;

— ул. Толмачёва, 2;

— ул. Якуба Коласа, 8.



В связи с предстоящими отключениями пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды.



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