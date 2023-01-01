В январе предлагаемые в Пермском крае зарплаты выросли на 7,3 тысячи рублей Но всё равно не догнали общероссийских Поделиться Твитнуть

В январе 2023 года средние зарплатные предложения работодателей Пермского края составили 51 177 руб., что на 7322 руб. больше, чем год назад. При этом, отмечают эксперты hh.ru, средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 руб.

Самые высокие средние предлагаемые зарплаты в Пермском крае по итогам января зафиксированы в сферах «Высший менеджмент» (76 200 руб.), «Консультирование, консалтинг» (66 390 руб.) и «Добыча сырья» (64 207 руб.). Самые низкие — в сферах «Домашний персонал» (20,9 тыс. руб.), «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» (33,1 тыс. руб.), «Наука и образование» (35,5 тыс. руб.).

Наиболее заметный рост зарплат за год показала сфера консультирования (+18 711 руб.), а также сферы «Производство» (+12 112 руб.) и «ИТ, интернет» (+11 793 руб.), а снижение зафиксировано только в двух сферах — «Домашний персонал» (-9,9 тыс. руб.) и «Наука и образование» (-3,8 тыс. руб.).

В Приволжском федеральном округе по сравнению с началом 2022-го зарплаты выросли на 7234 руб. (44 748 руб. — в январе 2022-го, 51 982 руб. — в январе 2023-го). По динамике роста зарплат среди регионов на первом месте оказалась Республика Башкортостан, где работодатели стали предлагать 52 888 руб., что на 10 924 руб. больше, чем годом ранее.





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