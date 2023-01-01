В пермском ТРК «Семья» планируют проводить ночные мероприятия В администрации комплекса решили использовать имеющийся в городе дефицит отапливаемых площадок Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В администрации ТРК «Семья» решили на своих площадках организовывать для посетителей новые виды мероприятий — развлекательные и спортивные. Проводить их планируется после завершения работы торговых галерей.

Первый экспериментальный проект уже состоялся: 11 февраля в ТРК «Семья» прошёл бойцовский турнир лиги Bat Stage. Бои прошли после закрытия торгового центра во внутреннем пространстве четырёхэтажного атриума, где разместили ринг и зрителей.

Как сообщили в ТРК, также для мероприятий может использоваться парковка со стороны ул. 25 Октября. Есть предварительное предложение провести на ней открытый баскетбольный матч.

«В сезон холодной погоды в Перми существует повышенный спрос на закрытые, отапливаемые площадки, способные комфортно и безопасно вместить сотни зрителей. Часть таких мероприятий можно проводить в торговом центре», — отметили в ТРК, добавив, что новый проект вписывается в современную концепцию торговых объектов, когда они становятся не только местом для покупок, но и центром социального общения, проведения досуга.

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