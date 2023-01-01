Максим Артамонов В Пермском районе на девочку напала стая собак

Местные жители отогнали животных, а следователи начали проверку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В посёлке Ферма Пермского района стая собак напала на девочку, когда она шла мимо продуктового магазина. О происшествии написал telegram-канал «Пермь с огоньком», а также местные паблики ВКонтакте. В связи с инцидентом СУ СКР по Пермскому краю организовало доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Момент нападения животных попал на запись видеорегистратора припаркованного рядом с магазином автомобиля. На кадрах видно, что девочка никак не провоцировала собаку, которая резко схватила её за ногу. Затем ещё четыре пса побежали к ребёнку. Очевидцем происшествия стал один из местных жителей — он разогнал собак и спас девочку.

Сейчас следком устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следователи выясняют, какие меры принимали местные чиновники для решения проблемы безнадзорных животных.









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