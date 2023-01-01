Максим Артамонов
В Пермском районе на девочку напала стая собак
Местные жители отогнали животных, а следователи начали проверку
В посёлке Ферма Пермского района стая собак напала на девочку, когда она шла мимо продуктового магазина. О происшествии написал telegram-канал «Пермь с огоньком», а также местные паблики ВКонтакте. В связи с инцидентом СУ СКР по Пермскому краю организовало доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас следком устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следователи выясняют, какие меры принимали местные чиновники для решения проблемы безнадзорных животных.
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