Максим Артамонов В Перми детскую школу искусств воглавил экс-директор театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Мокрушин руководит учреждением с 14 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: Гугл Карты

Бывший и. о. директора театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Мокрушин стал руководителем детской школы искусств №9. Он приступил к своим обязанностям с 14 февраля. Такие данные следуют из сервиса «СПАРК-Интерфакс». Первым на это обратила внимание газета «Коммерсант-Прикамье».

До Мокрушина школу искусств в статусе и.о. возглавляла Юлия Аксенова.

С сентября 2010 года до конца января 2011 года Мокрушин возглавлял театр «Балет Евгения Панфилова» в статусе и. о. После чего руководителем учреждения стал Сергей Райник, известный как солист этого театра и постановщик на тот момент шести балетных спектаклей. У него также есть собственный концертный коллектив, выступающий в жанре варьете. Он руководит театром до сих пор.

Учредителем «Детской школы искусств №9» является городской департамент культуры и молодёжной политики. Она оказывает услуги дополнительного образования в области искусств: музыкального, изобразительного, хореографического. Школа находится в микрорайоне Кислотные дачи. На сайте учреждения Алексей Мокрушин фигурирует как директор.

Детская школ искусств №9 родилась из музыкального кружка при клубе завода имени С. Орджоникидзе в 1957 году. С 1966 по 2000 годы она имела официальный статус городской музыкальной школы № 9.

В 2000 году приобрела статус «Детская школа искусств» (открыты дополнительно художественное и хореографическое отделения), а с 2015 года стала Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 9».

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