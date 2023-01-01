Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» были сильнее омского СКИФа
После этой победы пермский клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице
«Пермские медведи» очередной матч чемпионата среди команд гандбольной Суперлиги провели на своей площадке. Соперником был один из аутсайдеров турнира — "СКИФ" из Омска.
Гости оказали неожиданно упорное сопротивление пермякам, и победа досталась «медведям» в нелёгкой борьбе. Итоговый результат — 30-27.
Этот успех позволил подопечным Валентина Бузмакова подняться в турнирной таблице на третье место.
Следующая игра для уральцев в чемпионате состоится в Санкт-Петербурге 15 марта. Соперником станет местный «Зенит».
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