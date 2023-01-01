Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермский диктант – 2023» приурочен к 300-летию Перми Тотальный диктант пройдёт в 20-й раз Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В апреле в Перми пройдут два просветительских диктанта. Восьмого апреля в 20-й раз состоится всемирный Тотальный диктант по русскому языку, текст для которого подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Начало диктанта в 13:00, регистрация на онлайн- и офлайн-площадки откроется за десять дней до события.

Государственный архив Пермского края (ГАПК) совместно с библиотекой им. Горького и историческим парком «Россия – моя история» второй раз проводит региональную просветительскую акцию «Пермский диктант». Акция пройдёт с 25 по 27 апреля и будет посвящена 300-летию Перми. Впервые «Пермский диктант» был проведён по инициативе ГАПКа в 2022 году. Тогда в мероприятии приняло участие более 200 человек.

Диктант позволит участникам оценить свои знания по истории Перми. 25 апреля он состоится в офлайн-формате на открытых площадках: в ГАПКе, в Горьковской библиотеке, в историческом парке «Россия – моя история», в вузах Перми. Полный список площадок станет известен позже.

Диктант пройдёт в форме тестирования. Задания будут связаны с важнейшими событиями в истории города, историческими личностями, реалиями из сферы культуры и образования, повседневной жизнью пермяков. Принять участие в «Пермском диктанте» могут все желающие. Возрастных ограничений нет.

Для тех, кто не сможет присутствовать на площадках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте «Пермского диктанта» с 25 по 27 апреля.

Все участники диктанта получат сертификаты с результатами его прохождения. Победителям вручат призы и дипломы на торжественном награждении, которое пройдёт в мае.

Среди мероприятий «Пермского диктанта» запланирован творческий конкурс на лучший вопрос среди школьников Перми и Пермского края, который будет организован в социальной сети «ВКонтакте».

В течение года в Перми состоятся и другие просветительские диктанты.

Осенью 2023 года организаторы «Пермского диктанта» проведут «Семейный пермский диктант» в виде игры для семей с детьми от 5 до 12 лет; а с 1 по 5 декабря уже в девятый раз пройдёт «Географический диктант». Кроме того, дом народного творчества «Губерния» ежегодно проводит диктанты на коми-пермяцком языке.

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