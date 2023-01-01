Максим Артамонов В Пермском крае за нападение на сотрудника СИЗО будут судить жителя Кудымкара Происшествие случилось летом прошлого года Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кудымкаре перед судом предстанет ранее судимый 24-летний местный житель. Ему инкриминируют применение насилия в отношении сотрудника следственного изолятора. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу следкома по региону.

Как установило следствие, 17 июня прошлого года мужчина получил срок за две кражи. В связи с чем, содержался в СИЗО-4. Во время вечерней проверки он напал на 27-летнего младшего инспектора дежурной службы. В ведомстве уточняют, что он сделал это «с целью дезорганизации деятельности учреждения».

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника места содержания под стражей, в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

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