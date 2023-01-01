Максим Артамонов В Прикамье будут судить «чёрных» лесорубов Их обвиняют в незаконной заготовке древесины на 8 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Прикамье предстанут перед судом мужчины 34 и 39 лет за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Они вели лесозаготовку в рамках госконтракта у п. Широковский. Возбуждено дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, с ноября 2020 года по январь 2021-го обвиняемые самовольно вырубили ель и пихту объёмом 359,73 куб. м, не предусмотренных лесной декларацией и технологической картой лесосечных работ. Стоимость незаконно заготовленной древесины превысила 8 млн руб.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли документы и спецтехнику.

В ходе предварительного следствия мужчины возместили ущерб на общую сумму 400 тыс. руб. Также было арестовано их имущество на сумму 5 млн руб.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

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