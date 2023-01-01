Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Чернушки Файзелхан Абдуллин Его убили в январе этого года Поделиться Твитнуть

Администрация Чернушинского округа сообщила о смерти уроженца Башкирии 44-летнего Файзелхана Абдуллина, который с 2012 года жил в Чернушке. Об этом местные чиновники расказали на официальной странице ВКонтакте.

В Чернушке Файзелхан Абдуллин окончил краевой политехнический колледж и получил специальность сварщика. Мужчина работал в Чернушинском управлении газового хозяйства Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».

В декабре 2022 года Абдуллин уехал в зону боевых действий спецоперации и служил стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Его убили в январе 2023 года. Мужчину похоронили в его родном селе Нижнесикиязово. Подробности его гибели не уточняются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.