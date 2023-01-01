Андрей Стрельцов «Кама» одержала вторую победу в Санкт-Петербурге У пермских волейболистов это уже четвёртый успех подряд на втором этапе чемпионата Поделиться Твитнуть

Фото: ВК "Кама"

«Кама» продолжает успешно выступать на втором этапе чемпионата страны среди команд Высшей лиги «А». Во втором матче в Санкт-Петербурге подопечные Владимира Викулова одержали победу над ВК «Автомобилист» со счётом 0:3.

В пятницу, 17 февраля, игроки «Камы» взяли победу с тем же результатом.

Поединки третьего тура «Кама» проведёт на домашней площадке 25 и 26 февраля. Соперником будет идущий на втором месте в турнирной таблице ВК МГТУ (Москва).

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