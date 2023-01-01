Олег Антонов В Перми побывал Посол Польши Поделиться Твитнуть

фото: посольство Польши в РФ

В субботу, 18 февраля, Пермь посетил Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевски. В связи со 160-й годовщиной начала Польского (Январского) восстания он прибыл в краевой центр, чтобы на Егошихинском кладбище возложить цветы на могилы сосланных на Урал участников восстания. Об этом сообщили в посольстве Польши.

Краевски также возложил цветы и зажёг свечи у памятника Жертвам политических репрессий.

Напомним, Польское (или Январское) восстание 1863—1864 годов вспыхнуло на территории Царства Польского и было направлено против Российской империи, его участники выступали за восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года. Окончилось восстание поражением поляков.

На территории Егошихинского кладбища есть католический (польский) квартал «Цментарж». Значительная часть погребённых здесь — ссыльные участники польских восстаний 1830 и 1863 годов. Среди них много исторических лиц, сыгравших важную роль в истории города. Например, губернский врач, член Пермского статистического комитета Людвиг Окинчиц, просветитель, владелец первого в Перми книжного магазина Юзеф Пиотровский, Пётр Шостакович — прадед композитора Дмитрия Шостаковича, Анатолий Шоставковский — священник, основатель костёла.

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