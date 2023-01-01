Андрей Стрельцов
На Кубке России по фристайлу пермяки завоевали 13 медалей
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Завершился Кубок России по фристайлу в дисциплинах могул, парный могул. Соревнования проходили Красноярске. Всего за четыре дня состязаний воспитанники СШОР «Огонёк» из Чусового Пермского края завоевали 13 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых.
В заключительный соревновательный день прикамские спортсмены завоевали две серебряные награды. Они достались Виктории Лазаренко и Артёму Шульдякову.
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