Андрей Стрельцов На Кубке​ России по фристайлу пермяки завоевали 13 медалей Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация фристайла Пермского края

Завершился Кубок​ России по фристайлу в дисциплинах могул, парный могул.​ Соревнования проходили Красноярске. Всего за четыре дня состязаний воспитанники СШОР «Огонёк» из Чусового Пермского края завоевали 13 медалей: 4 золотых, 5 серебряных​ и 3 бронзовых.

В заключительный соревновательный день прикамские спортсмены завоевали две серебряные​ награды. Они достались Виктории Лазаренко и Артёму Шульдякову.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.