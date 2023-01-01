Главу Перми Алексея Дёмкина позвали на послание президента РФ Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Стал известен состав делегации Пермского края, которая поедет в Москву очно заслушать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля.

В неё вошли губернатор Дмитрий Махонин, председатель краевого Заксобрания Валерий Сухих, председатель общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева и мэр Перми Алексей Дёмкин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, федеральные власти только в этом году приняли решение пригласить глав крупных российских городов. В их числе оказался и пермский градоначальник.

Известно, что Путин огласит послание в Гостином Дворе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент в докладе сделает акценты на спецоперации, экономике и социальной сфере.

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