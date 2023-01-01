Олег Антонов За январь 2023 года в бюджет Перми поступило 1,8 млрд рублей Это на 42% больше средств, чем планировалось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми отчиталась об исполнении городского бюджета в январе 2023 года. За месяц в казну поступило 1 807,7 млн руб. Это 142,4% от плана.

Налоговых доходов в городскую казну поступило 654,4 млн руб. В том числе в виде налогов на доходы физических лиц 610,3 млн руб, налогов на имущество физлиц — 24,7 млн руб., земельного налога — 11,6 млн.

Пополнили казну 626,9 млн руб. безвозмездных поступлений (дотации, субсидии, субвенции) — по этому показателю месячный план выполнен всего на 69,5%.

Перевыполнены плановые показатели по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства — 358,4 млн руб, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов — 110,9 млн руб., по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности — 44,1 млн руб..

Израсходовано из городского бюджета 1 422,6 млн руб. Это 77,2% от плана на январь.

Профицит бюджета Перми составил 385,1 млн руб.

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