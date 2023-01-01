На подъезде к Перми произошло смертельное ДТП В аварии погиб житель Татарстана Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В пятницу, 17 февраля, около 22 час 40 мин. на территории Очёрского городского округа Пермского края произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Инспекторы рассказали, что по автодороге «Подъезд к Перми от М7- Волга» со стороны Перми в направлении Ижевска двигался автомобиль FORD TRANSIT под управлением жителя республики Татарстан На 384 км мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автопоездом SCANIA с полуприцепом. В результате аварии водитель автомобиля FORD погиб на месте.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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