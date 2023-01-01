За сутки в Прикамье коронавирусом заразились 218 человек Один пациент скончался Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за прошедшие сутки (17 февраля) в Пермском крае выявлено 218 случаев заражения COVID-19.

13 человек были госпитализированы, один местный житель скончался. При этом выздоровели 185 человек.

Всего с начала пандемии в Пермском крае коронавирусом были инфицированы 461 135 жителей, из них 9 238 скончались.

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