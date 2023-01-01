Пермский изготовитель водочных колпачков увеличит производительность труда на 10-20% Поделиться Твитнуть

Пермское ООО «Норд ПАК»

permkrai.ru

Пермское ООО «Норд ПАК» стало новым участником национального проекта «Производительность труда» в Пермском крае, об этом сообщили в Региональном центре компетенций (РЦК).

Предприятие занимается изготовлением производства полимерных укупорочных средств для ликероводочной промышленности России и является лидером в этом сегменте.

Сообщается, что оптимизация и внедрение инструментов бережливого производства начнётся с участка укупорочных устройств. Сотрудники «Норд ПАК» и РЦК совместно проведут диагностику процессов, выявят слабые места и составят план мероприятий по внедрению новых технологий.

По словам директора по производству ООО «Норд ПАК» Романа Ахметова, благодаря нацпроекту на предприятии хотят снизить затраты, сократить время производственных процессов и увеличить производительность на 10-20%.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в РФ на 5% к 2024 году. На территории Пермского края оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций (создан на базе Регионального центра инжиниринга). На сегодняшний день к нацпроекту присоединились 112 компаний Пермского края.

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